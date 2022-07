Mertens-AdL, si va avanti nella trattativa ma ad una condizione

Il Napoli e Mertens, una storia che ad oggi non è ancora finita, anzi si va avanti, però la trattativa la sta conducendo personalmente De Laurentiis. Il presidente del club azzurro, come riporta il CdS, gli ha offerto per un anno 2,5 milioni, proposta importante, vista anche l’età del belga (35 anni). C’è un dettaglio sul quale AdL non vuole derogare, niente bonus aggiuntivi e commissioni agli agenti, come nella famosa mail mandata al Napoli. Mertens è in vacanza, ma le telefonate sono costanti, è finita fino a quando non è finita.

La Redazione