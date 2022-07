Lobo aumenta l’entusiasmo del popolo di Dimaro e Spalletti se lo coccola

Kvicha e Hirving sono stati tra i giocatori più applauditi e acclamati dei primi due giorni di ritiro: qualche gol in partitella e qualche acrobazia – una mezza rovesciata volante di Kvara, ieri – hanno entusiasmato il popolo azzurro di Dimaro. Proprio come l’arrivo di Lobotka, il regista che dovrà dettare i tempi del gioco in velocità: Stan è comparsi ieri pomeriggio allo stadio di Carciato, in pieno allenamento, e Spalletti lo ha accolto a suo modo: un grande sorriso, abbraccio e bacio sulla testa. Assente Juan Jesus (permesso speciale con la moglie in dolce attesa) e differenziato per Olivera. Fonte: CdS