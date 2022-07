La Juve disposta ad accontentare il Napoli per Koulibaly

Il giocatore dal futuro più incerto del Napoli adesso, è senza dubbio Kalidou Koulibaly. Il club partenopeo gli ha offerto un quinquennale da 6 milioni a stagione ed un futuro in società pur di trattenerlo, ma il senegalese prende tempo, in fondo le sirene per lui sono tante. Dai maggiori club d’Europa arrivano offerte, ma anche dall’Italia. La Juventus, in particolare Allegri lo vuole a Torino per sostituire il partente de Ligt, ed è disposta ad accontentare la richiesta partenopea, nonchè aumentare l’offerta di ingaggio rispetto a quella azzurra, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Da quota 6 milioni netti, il passo è breve per arrivare a 7 milioni più bonus. Anche in questo caso si parte da un triennale, ma non sono da escludere offerte con ulteriori incentivi (anche temporali). E lo stesso discorso vale per l’indennizzo: inizialmente è stata prospettata una quotazione da 30 milioni di euro, ma è facile che si arrivi ai 40 milioni chiesti inizialmente dal patron campano”.