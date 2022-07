Kvara, Chuchy e Osimhen saranno il turbo del Napoli

Il Chucky e Kvara sono il turbo del Napoli insieme con Osimhen. Sono le ali al servizio di Osi: tre velocisti, tre figli del vento che in contropiede possono diventare devastanti. Già, in teoria è proprio così. E teoricamente, anzi citando proprio le prime parole dell’allenatore, uno dei grandi progetti della prossima stagione di campionato e Champions è sfruttare maggiormente le straordinarie potenzialità aeree di Osi: lui salta in cielo, lui schizza in terzo tempo che sembra quasi LeBron, ma dalle fasce serviranno cross al bacio che dovranno ricamare innanzitutto Kvaratskhelia e Lozano. E poi i terzini, certo: ma questa è un’altra storia nella storia del futuro.

