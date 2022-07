Insigne, una foto da Hollywood: l’ex azzurro si immortala con Adam Sandler

Uno scatto da cinema per Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli che si è immortalato sui social insieme con Adam Sandler, attore e produttore statunitense. In queste ore Sandler si trova a Toronto per lavoro, occasione in cui ha potuto incrociare proprio a Insigne, che in Canada ormai è un po’ padrone di casa dopo la firma con il Toronto FC. Per Lorenzo – che qualche settimana fa si era invece immortalato con James Franco – un altro scatto da cinema da ricordare. Fonte: mattino.it