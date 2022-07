Il nuovo sito del Napoli: viatico per nuove collaborazioni

L’SSC Napoli ha da poco ufficializzato la realizzazione del nuovo sito web ufficiale. Si tratta di una mossa sicuramente astuta da parte della società azzurra, la quale si conferma ancora una volta al passo coi tempi e indubbiamente proiettata al futuro, sotto tutti i punti di vista. Come vedremo meglio nel dettaglio, un sito completamente ripensato e più facilmente fruibile, accresce l’appeal della società in ottica internazionale e dà sicuramente vita ad una serie di possibilità relativamente a collaborazioni importanti. Vediamo nel dettaglio.

Nuova veste

Il nuovo portale del Napoli si propone come strumento unico e innovativo soprattutto da un punto di vista della proposizione grafica. L’accesso ai contenuti da parte degli utenti è facilitato ulteriormente, specie nelle sezioni varie che compongono il portale.

La volontà della società è stata quella di garantire che la distanza tra tifosi e club diminuisse sempre di più e che la tecnologia responsive assicurasse la possibilità di rimanere aggiornati h24 sulle notizie ufficiali della società partenopea. Il nuovo sito è disponibile sia in italiano che in inglese, e soprattutto sarà compatibile con tutti i device mobili (tablet e smartphone).

Ricordiamo che il club Azzurro ha un’ampia platea di seguaci da soddisfare: non dimentichiamo che solo sui propri canali social, il Napoli conta oltre 10 milioni di seguaci. Questo progetto è volto a riposizionare ulteriormente il club a livello digitale in maniera tale da aumentare ancora di più l’engagement con gli utenti e i tifosi provenienti da tutto il globo.

Il lancio del nuovo sito non è solo un atto pratico, ma si tratta di una mossa strategica e simbolica per assicurare una progettazione circa la presentazione di ulteriori novità nei prossimi mesi. Pensiamo alle applicazioni e al programma di Loyalty e Membership.

Importanza dei portali web

Spesso si sottovaluta l’importanza dei portali web e della capacità di rispondere alle esigenze degli utenti, sotto tutti i punti di vista. In questi ultimissimi anni abbiamo potuto assistere ad un cambiamento radicale del concetto di navigazione e alcuni siti sono mutati drasticamente.

Tra le attività che hanno subito una piccola grande rivoluzione digitale sicuramente vanno citati gli e-commerce e i siti di gioco online, come quelli che assicurano i bonus senza deposito immediato . In entrambi i casi si è resa necessaria una quasi totale modifica delle piattaforme per cercare di rendere più appetibili i prodotti e i servizi venduti.

Nel primo caso, gli e-commerce, sono diventati sempre più facili da fruire e i prodotti sono stati posti in maniera sempre più chiara verso l’utente. Al contempo, i siti di gioco sono cambiati per lo stesso motivo: si è cercato di offrire un servizio quanto più accattivante e attrattivo.

Lo stesso principio può essere espanso a tutte le attività d’impresa. Questo era ben noto alla digital consulting company che cura l’aspetto digitale del Napoli.

Voce ai tifosi

L’obiettivo, come assicurato dalla società stessa, è proprio quello di cercare di offrire una sorta di ecosistema digitale ai tifosi per cercare di alimentare il rapporto con questi e renderlo ancora più viscerale.