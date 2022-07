Il Monza vuole “Bulldozer”, ma il Napoli spara alto

Il Monza è scatenato sul mercato estivo, ha piazzato diversi colpi, perchè anche se è una neo promossa, non vuole certo sfigurare, anzi vuole recitare un ruolo importante in serie A. Secondo il Corriere dello Sport, il club brianzolo del presidente Berlusconi ha puntato con decisione su Andrea Petagna. Il centravanti del Napoli ha fatto la trafila delle giovanili del Milan, perciò sarebbe come un ritorno tra le bracci anche di Adriano Galliani che lo ha sempre stimato. La proposta della società lombarda è prestito con diritto di riscatto a 5 milioni + 10. La trattativa non è semplice, visto che la società partenopea chiede 20 milioni per la sua cessione. Senza dimenticare che andando via “Bulldozer”, resterebbe solo Osimhen, visto anche la non presenza di Mertens. Ad oggi Petagna resta al Napoli, dove in ritiro sembra essere in forma, ma come dice Edo De Laurentiis le vie del signore sono infinite.

La Redazione