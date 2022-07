Il Mattino – Dimaro ritorna azzurra, i numeri parlano di entusiasmo ritrovato

Il Napoli si trova a Dimaro per l’annuale ritiro pre-campionato, ed è già boom di arrivi tra i tifosi che stanno accorrendo in massa, e gli addetti ai lavori. I numeri, per ora, parlano chiaro, l’entusiasmo e le presenze sembrano essere quelle dell’estate del 2019, prima della pandemia, come scrive oggi Il Mattino. È tornata la macchia azzurra in Trentino. L’obiettivo degli organizzatori a Dimaro, quest’anno, era almeno riavvicinare gli standard registrati nel 2019, ultima estate prima della pandemia, e i numeri in questo momento dicono che finalmente qualcosa si muove. Si muovono i tifosi, ad esempio, che sono tornati numerosi in questo primo weekend che ha visto l’accoglienza alla squadra di Spalletti. E si muovono anche gli animi dei napoletani, che ancora fremono dopo un finale di stagione che ha lasciato qualche sorriso e troppo rammarico.