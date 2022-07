Già 3000 presenze a Dimaro. Olivera ha toccato ieri con mano la realtà napoletana

E’ tempo di ritiro per il Napoli, che a Dimaro preparerà la nuova stagione calcistica, ed è già boom di presenze. I tifosi azzurri arrivati in Trentino non hanno deluso le aspettative, e agli allenamenti, già quattro finora, si sono fatti sentire con affetto e cori di incoraggiamento, specie per i nuovi arrivati, come Olivera, che ha toccato con mano cosa vuole dire indossare la maglia azzurra, come scrive oggi Il Mattino. Lo stadio di Dimaro, in questa prima due giorni di allenamenti, non ha mai lasciato soli gli azzurri. Abbracci sin dall’arrivo allo Sporthotel Rosatti, poi tutti a Carciato dove Fabian e compagni hanno già svolto quattro allenamenti che hanno visto quasi sempre il pienone: tra la spinta del weekend e la voglia di Napoli, tremila e oltre le presenze che si sono alternate sugli spalti e anche nella zona antistante, sempre attrezzata al massimo per far felici non solo i tifosi ma anche le famiglie che sono al seguito. È stato proprio Spalletti tra i più acclamati dal pubblico: l’allenatore azzurro ha chiesto ai suoi calciatori di salutare e applaudire i presenti al primo allenamento venerdì, poi si è lasciato andare a qualche sorriso in più per l’affetto dei napoletani presenti. Il pubblico ha scelto già Kvaratskhelia come nuovo beniamino, cori e attesa anche per Gianluca Gaetano, che è l’unico napoletano al momento nel giro della prima squadra e che viene coccolato dai presenti. Olivera ha toccato ieri per la prima volta con mano la realtà napoletana: l’uruguaiano si è prestato a qualche siparietto con i presenti al momento delle firme lasciandosi coccolare dal calore azzurro. L’ultimo a guadagnarsi la standing ovation, in ordine di tempo, è stato Lobotka: arrivato nel pomeriggio di ieri, si è preso l’applauso dei tifosi fino all’abbraccio con Spalletti.