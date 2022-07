Gazzetta – Se KK non accettasse la proposta del Napoli, si potrebbe virare su Dybala, e c’è un “ma”

Il Napoli ha raggiunto il suo obiettivo di ridurre il monte ingaggi, e anche per questo potrebbe permettersi un’eccezione alla regola, Dybala ad esempio, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Al di là dei sogni il Napoli ha conti in ordine e ha già raggiunto l’obiettivo di scendere sotto gli 80 milioni di monte ingaggi. Dunque una eccezione che conferma la regola può permettersela. Oggi sta proponendo un ingaggio da 6 milioni netti a Koulibaly, ma se il difensore non accettasse ecco che quelle cifre potrebbero essere investite su Dybala, anche se la questione sui diritti di immagine aprirebbe una lunga trattativa non ancora abbozzata”.