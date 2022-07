Gazzetta – Koulibaly deciso a provare nuove esperienze

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora tutto da capire, con un contratto che lo lega al Napoli fino alla prossima estate. Il club di De Laurentiis gli ha offerto un quinquennale da 6 milioni a stagione, ma le offerte dai maggiori club europei non si fanno attendere, così come quella della Juventus, che vorrebbe il senegalese sostituto di de Ligt ormai partente. La Gazzetta dello Sport, oggi, sottolinea quanto non ci sia nessuna certezza che il difensore azzurro possa accettare la proposta del Napoli. “Ma questa aspettativa non fa i conti con gli intendimenti del giocatore – si legge ancora sulla Rosea – ormai deciso a provare nuove esperienze. A 31 anni si sente pronto per mettersi in gioco altrove, a prescindere dall’aspetto economico. È altrettanto chiaro che per Kalidou sono allertati i maggiori club europei. Le danze sono cominciate a Barcellona, ma di recente hanno coinvolto anche il Chelsea e lo stesso Bayern: guarda caso le società che si stanno contendendo le prestazioni di De Ligt”.