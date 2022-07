[Foto] Tanti scatti della terza giornata di lavoro

Nel fine settimana si sono rivisti gli spalti pieni e l’entusiasmo perdura, come dimostra anche l’affetto mostrato durante le sessioni d’autografi che sinora hanno interessato Juan Jesus, Karim Zedadka, Hirving Lozano, Alessio Zerbin, Mathias Oliveira Davide Marfella, Gianluca Gaetano e oggi Mario Rui con Hubert Idasiak. Ma ci saranno ulteriori occasioni per tornare a vedere i big: ai 17 giocatori impegnati allo Stadio di Carciato si è aggiunta nelle ultime ore la nutrita pattuglia dei nazionali. In campo si sono già visti Lobotka, Rrahmani e Politano, Di Lorenzo. A pranzo sono giunti allo Sport Hotel Rosatti Meret, Elmas e Zielinski e nel pomeriggio è stata la volta di Anguissa e Ounas. In serata è toccato al talento della Primavera Ambrosino. fonte e foto Nicer