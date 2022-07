Fedele: “Se Mertens resta non lo fa per la maglia. Non mi fido di Meret”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Se Mertens viene qua a 2.5 milioni, lo fa per la maglia? Lo fa perché non trova la squadra che gli dà i soldi. Lo farei stare a casa e farei il colpaccione Dybala. Devo portare un giocatore di grande qualità. Se va via Koulibaly bisogna prendere un altro difensore, in Italia difensori forti non esistono. I migliori sono gli stranieri, oltre a De Ligt ci sono Bremer o Milenkovic. Il Napoli deve trovare un giocatore che fa fare e fa i gol. Se risparmio i soldi di Mertens e Koulibaly, se voglio fare una squadra degna di tale nome devo prendere un calciatore di grande qualità. Meret? Non mi fido di lui. È evidente che quando Spalletti dice che deve guadagnarsi il posto, esprime poca fiducia. Vi rendete conto di questo ragazzo che pressioni avrà? Io da dirigente purtroppo prenderei un portiere che mi dia delle garanzie. Chi rischia di far fare il titolare a Meret? Al di là delle qualità, un altro problema è la fragilità”.