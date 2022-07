EURO CALCIO FEMMINILE – Nonostante il 5-1 l’Italia si consola con i dati auditel

L’esordio all’Europeo dell’Italia femminile non è certo stato dei migliori, anzi, il pesante 5-1 subito contro la Francia, mette in evidenza ancora la distanza dal professionismo. Nonostante tutto gli ascolti della Rai per la sfida delle azzurre ha registrato 2.648.000 telespettatori, per uno share del 18,08%. . Su blog.it c’è il commento della sfida Francia-Italia degli Europei: “Non è il calcio dei grandi ascolti, come è facile immaginare vista una certa idiosincrasia del pubblico italiano al calcio femminile, ma la controprogrammazione non è certo temibile in una domenica di (quasi) metà luglio”.

