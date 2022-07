EURO CALCIO FEMMINILE – M. Piemonte (att. Italia): “Contro Islanda e Belgio crederci dal primo minuto”

Ieri sera a Rotherdam c’è stato l’esordio dell’Italia femminile del c.t. Bertolini contro la Francia e le azzurre ne sono uscite con un pesante 5-1. Il gol della bandiera delle azzurre è stato realizzato dall’attaccante dell’A.c. Milan Martina Piemonte che a fine gara ha detto la sua, insieme al c.t. dell’Italia e Cristiana Girelli.

Martina Piemonte (att. Italia): “Il mio gol ha dato morale perché fino all’ultimo, nel secondo tempo, non abbiamo mollato. Loro sono una squadra molto forte, abbiamo avuto davanti una delle migliori squadre europee. Era difficile, lo sapevamo. Questa rete deve darci umore e animo, e nei prossimi due incontri dobbiamo assolutamente vincere Islanda e Belgio sono alla nostra portata, anzi di più. Dovremo crederci dal primo minuto”.

Milena Bertolini (c.t. Italia): “E loro hanno meritatamente fatto quei cinque gol nel primo tempo. Probabilmente la prima palla gol che abbiamo avuto ci ha illuse che le avremmo potute affrontare a viso aperto, ma con loro non puoi. I due gol iniziali a livello psicologico li abbiamo chiaramente sentiti, dal terzo in poi abbiamo mollato. Ripartiamo dal secondo tempo, dove siamo state unite e compatte. Ripartiremo dalla reazione avuta, dall’atteggiamento”.

Cristiana Girelli (att. Italia): “Il risultato dice 5-1, ma non abbiamo sfruttato tante occasioni. Ci teniamo la reazione del secondo tempo, che ci servirá per le prossime partite. Gara di sacrificio che mi aspettavo, dovevo giocare per far salire la squadra e abbiamo anche provato a giocare. Siamo state stordite dai gol iniziali. Ora siamo arrabbiate per questo risultato drastico perché l’Italia non deve avere questi punteggi nel suo storico. Ma abbiamo ancora tutto nelle nostre mani e lo dimostreremo”.

Fonte: figc.it