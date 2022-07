EURO CALCIO FEMMINILE – Inghilterra-Norvegia 8-0, padroni di casa spietate, scandinave non pervenute

Questa sera sul campo del Wigan è scesa in campo l’Inghilterra per la seconda gara del girone A degli Europei femminili. Le britanniche hanno battuto con un roboante 8-0 la Norvegia. Le padroni di casa sbloccano la gara su calcio di rigore trasformato da Georgia Stenway. Il 2-0 arriva, con l’aiuto del VAR, da parte di Lauren Hemp. Poi l’Inghilterra dilaga nel finale di primo tempo con le doppiette di White e Head. Nella ripresa le due reti con Alessia Russo e poi ancora Head per la tripletta. Per la Norvegia è una sconfitta storica e ora dovrà battere l’Austria per evitare una clamorosa eliminazione.

INGHILTERRA (4-2-1-3): Earps 7, Bronze 7, Bright 7, Williamson 7, Daly 7 (57′ Greenwood 6), Stanway 8 (81′ Scott 6), Walsh 7, Kirby 7 (Toone 6.5), Mead 9, White 8.5 (57′ Russo 7), Hemp 8 (70′ Kelly 6). ALL: Sarina Wiegman 8

NORVEGIA (4-4-1-1): Petterson 4, Hansen 4 (75′ Eikeland 5), Mjelde 4.5, Thorisdottir 4, Blakstad 4.5, Sævik 4 (46′ Bergsvand 4.5), Boe Risa 4.5 (59′ Manum 5), Syrstad Engen 5, Reiten 4.5 (84′ Terland 5), Graham Hansen 5, Hegerberg 4.5 (75′ Ildhusoy 5). ALL: Martin Sjögren 4

ARBITRO: Hussein

RETI:12′ Stanway, 15′ Hemp, 28′ White, 34′ Mead, 38′ Mead, 40′ White, 66′ Russo, 81′ Mead

AMMONITI: Blakstad, IldhusoyESPULSI: /

NOTE: cielo sereno, terreno in ottime condizioni.

CORNER: 2-3



RECUPERO: 2′ 1t – 3′ 2t

La Redazione