Ecco i 4 crossatori per Osimhen, ne parla Fedele

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, dirigente

“Dovendo sfruttare la caratteristica migliore in assoluto di Osimhen, ovvero l’elevazione, se giochi con gli esterni che vengono dentro, restringi lo spazio. Penso che sia una delle varianti che bisogna provare quella di andare sul fondo e crossare. C’è bisogno di cross sia da parte degli esterni bassi che di quelli alti. Kvaratskhelia e Zerbin a sinistra e Politano e Lozano a destra, sono esterni di piede contrario. Siamo alla solita, quindi potresti avere anche degli esterni che tagliano e fanno il passaggio di ritorno al giocatore smarcato che deve crossare bene. Koulibaly e Mertens? Bisognava arrivare ad oggi per fare questa proposta a Koulibaly? È stato fatto soltanto per salvarsi. Koulibaly a mio giudizio è già andato via, non credo alla Juventus. Il Napoli che vuole fare”?