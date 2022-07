“Dries accetterà”, ma non pare sarà così: la mail, uno spartiacque

«Dries accetterà la nostra offerta», ha detto Edo De Laurentiis, ma non è così: né Mertens né il Napoli hanno più voglia di venirsi incontro, il belga non può pensare – e non lo pensa – che il club azzurro aspetti in eterno la sua decisione. La mail dei primi di giugno è stato uno spartiacque. Sarri in queste ore lo ha personalmente contattato: Mertens tentenna, non vuole un ruolo da vice Immobile. Ma è una faccenda che non interessa più il Napoli. Mentre c’è un rinnovo che è scivolato in secondo piano ma che non lo è perché si porta dietro un’altra decisione: il Napoli deve dar via Ounas per poter chiudere con Deulofeu e con l’Udinese. E Ounas vorrebbe andare a scadenza (pure lui) nel 2023. La verità è che il friulano aspetta il Napoli. Ma rischia, così, di restare a Udine.

Il Mattino