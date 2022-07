Dimaro Folgarida: tra oggi e domani previsto l’arrivo degli ultimi nazionali

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 11 LUGLIO 2022 – Come nella stazione della vicina ferrovia della Trento Malè dove si incrociano i turisti che salgono in Val di Sole anche Dimaro-Folgarida è il luogo d’incrocio dei desideri dei tifosi del Napoli. Nel fine settimana si sono rivisti gli spalti pieni e l’entusiasmo perdura, come dimostra anche l’affetto mostrato durante le sessioni d’autografi che sinora hanno interessato Juan Jesus, Karim Zedadka, Hirving Lozano, Alessio Zerbin, Mathias Oliveira Davide Marfella, Gianluca Gaetano e oggi Mario Rui con Hubert Idasiak. Ma ci saranno ulteriori occasioni per tornare a vedere i big: ai 17 giocatori impegnati allo Stadio di Carciato si è aggiunta nelle ultime ore la nutrita pattuglia dei nazionali. In campo si sono già visti Lobotka, Rrahmani e Politano, Di Lorenzo. A pranzo sono giunti allo Sport Hotel Rosatti Meret, Elmas e Zielinski e nel pomeriggio è stata la volta di Anguissa e Ounas. In serata è toccato al talento della Primavera Ambrosino che ha sostenuto l’esame di maturità prima di partire per la Val Di Sole. Nella serata di domani dovrebbe sbarcare Koulibaly, l’uomo più atteso. Entro mercoledì pomeriggio il gruppo potrebbe essere al completo con la presenza di Victor Osimhen.

Fonte: NICE SAS Trento