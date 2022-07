Dimaro Folgarida: i prossimi appuntamenti per squadra e tifosi

DIMARO FOLGARIDA – Domani sera nell’auditorium di Folgarida (inizio ore 21.15) l’atteso appuntamento pubblico con Mister e due giocatori. Dopo la conferenza stampa di riservata ai giornalisti sarà questo il vero incontro tra Spalletti e i tifosi che sabato mattina lo hanno accolto con applausi e cori all’ingresso allo stadio di Carciato

Giovedì alle ore 18 ci sarà lo stagionale debutto del Napoli in campo con avversario l’Anaune, squadra trentina che milita nel campionato d’Eccellenza regionale. La squadra di Cles ha un’anima napoletana, il portiere è Alessio Gionta, una vecchia conoscenza della Primavera azzurra. Non è l’unico volto di Napoli nell’Anaune, Cipriano Morano, vice dell’allenatore Moratti, è un napoletano trapiantato in Trentino.

I biglietti per assistere alla gara si possono acquistare online su https://www.liveticket.it/ evento.aspx?Id=379515 al costo di 17€ per la tribuna laterale e di 22€ per la tribuna coperta (prezzo comprensivo dei diritti di prevendita) sia presso Ufficio Info Dimaro (posto nell’edificio del Municipio) al costo di 15€ per la tribuna laterale e di 20€ per tribuna coperta.

Sarà l’occasione per vedere il nuovo Napoli in campo, con le idee di Spalletti che stanno prendendo corpo anche durante gli allenamenti. Esercizi sul possesso palla curando lo sviluppo dell’azione a livello offensivo sia con le conclusioni in porta che con la manovra costruita sulle catene laterali.

Da non perdere anche le serate in Val Di Sole, mercoledì e venerdì in Piazza Madonna della Pace ci saranno gli spettacoli di Made in Sud mentre c’è grande attesa per la presentazione di sabato sera, con il dj Daniele Decibel Bellini ad animare l’evento.

