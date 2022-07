Dall’Inghilterra: Chelsea pronto a offrire 40 milioni per Koulibaly

Ad annunciarlo è la BBC: il Chelsea è pronto a presentare un’offerta di 40 milioni per Koulibaly pur di farlo trasferire in Inghilterra. Il contratto del senegalese scade nel 2023 e il Napoli gli ha proposto un rinnovo per 5 anni a 6 milioni netti l’anno. Koulibaly arriverà nei prossimi giorni a Dimaro e ci sarà un confronto con il presidente De Laurentiis per discutere del rinnovo e decidere insieme il suo futuro.

Fonte: Corriere dello Sport