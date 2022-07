Brutto episodio per Mario Rui oggi all’arrivo sul campo di Carciato

E’ uno degli imprescindibili di Spalletti, e Mario Rui dal canto suo ha sempre dimostrato di saper fare bene il suo lavoro, e di farlo con costanza e professionalità. Ma oggi al suo arrivo sul campo di Carciato, a Dimaro, dove il Napoli è in ritiro di preparazione, quello che gli è capitato è stato davvero brutto, come scrive ilmattino.it. Brutto episodio che ha visto protagonista Mario Rui nelle scorse ore a Dimaro. Al campo di Carciato, infatti, uno dei tifosi presenti in Tribuna ha approfittato dell’arrivo del terzino portoghese per sfogare qualche offesa realmente gratuita: «È arrivata l’ora di andartene» gli ha detto con rabbia in napoletano il “tifoso”, mentre Mario Rui faceva la sua uscita dal campo a fine allenamento. Fonte Foto Web