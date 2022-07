Aspettando offerte per Politano, il Napoli ha bloccato Solbakken

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha espresso il desiderio di andare a giocare altrove, ma a parte un iniziale interessamento del Valencia, per lui offerte concrete non sono mai arrivate. Intanto, come scrive oggi Repubblica, il club azzurro ha bloccato Ola Solbakken, attaccante del Bodo Glimt. “La cessione di Politano potrà concretizzarsi solo con l’arrivo di un’offerta congrua, che sarà valutata di persona da De Laurentiis. Il Napoli intanto ha prenotato come sostituto il norvegese Solbakken, che si è peraltro infortunato a una spalla ed è stato messo anche per questo in stand by, visto che le sue condizioni dovranno essere valutate”.