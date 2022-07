AdL vuole chiudere in settimana la vicenda Mertens, ma Giuntoli non sta a guardare

La settimana che sta per cominciare sarà davvero decisiva per il mercato del Napoli. Come riportano le pagine odierne di Repubblica, De Laurentiis vuole risolvere in questi giorni la vicenda Mertens e l’offerta di 2,5 milioni è sufficiente per convincere il belga. Se il ragazzo e recordman del club azzurro dovesse dire di no, si andrà avanti per Deulofeu. Il d.s. Giuntoli in conferenza stampa ha detto che non si è mai trattato lo spagnolo dell’Udinese, ma si sa che nel mercato si dicono delle amabili bugie. A tutta su Mertens e a seguire anche per Koulibaly, dove l’incontro con AdL dirà la verità anche sul difensore senegalese.

La Redazione