Tutti gli uomini gli uomini del presidente hanno aperto il ritiro. Arriva DeLa, il programma per il rientro

Spalletti e Giuntoli hanno parlato e inaugurato il ritiro di Dimaro con la prima chiacchierata ufficiale, ma ora dalle parole bisogna passare all’azione: e De Laurentiis è pronto a scendere in campo. Il programma annunciato è il seguente: rientro in Italia in giornata; breve soggiorno a Roma; partenza per Dimaro tra martedì e mercoledì. Non oltre. Il suo arrivo sulle Dolomiti, tra l’altro, dovrebbe coincidere con quello di Koulibaly, il più grande dei nodi da sciogliere. Una matassa: troppo importante il suo peso specifico per non influenzare tremendamente gli equilibri della squadra e dell’ambiente, anche sotto il profilo psicologico; troppo intricata la situazione per immaginare di risolverla a distanza. Impossibile. Serve un incontro, una chiacchierata tra i due per definire gli scenari: cessione o ultimo giro di valzer in scadenza, considerando che per ora non intende rinnovare. E ancora: ci sono le situazioni contrattuali di Fabian e Ounas, il prolungamento di Meret, la telenovela Mertens, gli acquisti congelati, il sogno chiamato Dybala e gli umori di Politano, Demme e Anguissa. Tutti i nodi del presidente.

Fonte: CdS