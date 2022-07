TENNIS – Settimo trionfo a Wimbledon di Novak Djokovic

Quando si è campioni lo si è, soprattutto nei momenti decisivi delle partite. E’ il caso di Novak Djokovic che batte in rimonta l’australiano Kyrgios. L’atleta dell’Oceania vince il primo set per 6-4, il serbo però ribalta è vince per 6-3; 6-4; 7-6. Per Djokovic è il settimo successo in carriera in terra londinese, 21 successo nei tornei dello Slam ad un passo insomma da Nadal.

La Redazione