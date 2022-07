Spalletti su Meret: “Ma quando avrei detto che non sono contento di lui?”

Ieri il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa da Dimaro, dove la squadra partenopea è in ritiro di preparazione per la prossima stagione calcistica. Tra le tante cose, l’allenatore azzurro ha chiarito sulle presunte voci che lo vorrebbero scontento di Alex Meret, il portiere che il Napoli avrebbe scelto per la prossima stagione, con Ospina non rinnovato, destinato a giocare in Arabia.

È contento che resti Meret?