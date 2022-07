SERIE B FEMMINILE – Eleonora Oliva nuovo terzino destro del Napoli

Nata a Lavagna in Liguria l’8 agosto del 1998, Eleonora Oliva è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Terzino destro di spinta e grinta, Oliva vestirà la maglia azzurra dopo aver indossato quella dell’Hellas Verona nelle ultime due stagioni collezionando 25 presenze in Serie A (14 nella passata stagione). Cresciuta nel Genoa, Oliva si è poi affermata nel Cesena prima di approdare a Verona e sbarcare adesso a Napoli. “Sono molto felice di questo trasferimento, non appena mi è stato prospettato ho accettato con entusiasmo anche perché molte calciatrici che conosco hanno giocato a Napoli e si sono trovate molto bene. Farò il massimo per ripagare la fiducia della società e centrare gli obiettivi che il club si è prefissato. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile