Seguito dal Napoli: comincia male il ritiro di Traore. Lo salta e sarà fuori per molto tempo

In questi giorni a Vipiteno si è notata l’assenza di Hamed Junior Traore, l’unico dei titolari a non aver preso parte ai primi giorni di preparazione. Il giocatore del Sassuolo non è stato convocato per un problema fisico. Infortunio per il centrocampista che non sarà convocato per il ritiro di Vipiteno a causa di un problema al quinto metatarso del piede sinistro. Un problema che necessita di un intervento chirurgico, come comunicato poco fa dal Sassuolo Calcio.Ecco il comunicato neroverde: “Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni”.

Fonte: Sassuolonews.net