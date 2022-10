Paolo Bargiggia: “Koulibaly? Ecco quando arriverà in Trentino e c’è un dettaglio sulla proposta del Napoli”

Dopo le parole del d.s. Giuntoli ieri sera in Conferenza stampa a Dimaro, si attende l’incontro tra De Laurentiis e il difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Sul tema arrivano aggiornamenti su twitter di Paolo Bargiggia.

Un particolare che emerge su @kkoulibaly26 per capire meglio: la proposta di 6 mln x 5 anni gli è stata fatta 5 giorni fa da @ADeLaurentiis al telefono da L.A. Due settimane prima KK aveva detto di no a 5mln+1 di bonus per 4 anni +1. Mercoledì giocatore in ritiro. @sscnapoli

