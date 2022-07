Nodo portieri: sull’argomento se l’è vista Spalletti ed in parte Giuntoli. Meret resta

Altra storia da copertina per il ds: i portieri. Il dirigente azzurro Cristiano Giuntoli aggiorna sul rinnovo di Meret e sull’altro estremo difensore che dovrà arrivare.

Si comincia con l’adios: «Volevamo tenere Ospina e gli abbiamo fatto una corte spietata, ma lui ha scelto una strada meno tecnica e forse più economica».

L’Al-Nassr, in Arabia. «Nessuna delusione»,

aggiunge Spalletti nonostante lo avesse indicato tra i pilastri della rifondazione. «I calciatori possono scegliere il futuro se si portano a scadenza. Avrà le sue motivazioni che io accetto e torno a ringraziarlo».

Capitolo Meret, comincia Giuntoli: «Rimane volentieri con noi. Stiamo formalizzando l’accordo».

Chiude Spalletti: «Portiere giovane e affidabilissimo che è nel giro della Nazionale da tempo. Ma poi: chi ha detto che non è bravo con i piedi? Io non l’ho mai detto. Sta facendo allenamenti per migliorare dov’è carente, ma è chiaro che per giocare due competizioni e la Champions si ha bisogno di due portieri importanti. Tra l’altro, qual è la squadra di livello che garantisce il posto a un giocatore? Uno deve far vedere il proprio valore e confrontarsi con il compagno di squadra».

Fonte: CdS