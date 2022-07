Mertens dice no all’ Anversa e riapre la porta al Napoli

Ieri si era scritto che la possibilità per Mertens era quella di “tornare” a casa, in quanto c’era forte su di lui l’interesse dell’ Anversa. Ieri sera, durante la conferenza stampa tenutasi a Dimaro, il ds Giuntoli ha chiarito l’offerta che il club azzurro gli ha proposto e a cui non vi è stato seguito, quantomeno positivo. Oggi, il quotidiano Tuttosport dice di un futuro sempre in bilico, ma che il discorso con il Napoli non sarebbe chiuso. In queste ore, infatti, l’attaccante belga avrebbe rifiutato l’offerta dell’Anversa e si sarebbe mostrato disponibile ad andare incontro al Napoli. Il club partenopeo aveva proposto 2,5 milioni di euro all’anno.