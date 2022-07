Matarrese: “Non ho buoni rapporti con De Laurentiis, gli do fastidio”

Antonio Matarrese, ex presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui si è soffermato anche sul rapporto con Aurelio De Laurentiis: “Non abbiamo buoni rapporti. So che gli do fastidio. In assemblea urlava: “Basta con Matarrese, Blatter e Platini!”.

L’ex numero uno del calcio italiano, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, ha anche aggiunto: “Hanno creato tanti feudi, la Lega è divisa. C’è Lotito alleato con De Laurentiis. Quante volte l’ho rimproverato di smetterla con la guerra con Gravina. Anche a Gravina ho suggerito di finirla”.