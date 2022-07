La settimana di Dimaro si aprirà con il rientro dei Nazionali

La settimana si aprirà in quel di Dimaro con l’arrivo di alcuni nazionali. Infatti, per domani lunedì 11 luglio sono attesi Rrahmani, Lobotka ed Elmas. (qualcuno potrebbe già arrivare nella serata d oggi). Il giorno dopo, ovvero martedì, dovrebbe toccare invece a di Di Lorenzo, Meret, Politano, Ambrosino e Ounas. Al massimo entro un paio di giorni, anche Koulibaly dovrebbe raggiungere la Val di Sole, così come il presidente De Laurentiis. Per metà settimana, dovrebbe esserci l’incontro la vertice.