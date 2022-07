La prima conferenza 2022/23? In parte dedicata al “futuro” capitano

Una conferenza atomica. C’è di tutto, davvero: il direttore sportivo e l’allenatore non hanno risparmiato i dettagli, neanche le virgole, e la scelta è parsa quanto mai lungimirante considerando il clima incandescente che sta accompagnando il Napoli dai tre schiaffi di Empoli

«Vorrei togliere l’alone di negatività nonostante il grande campionato e il ritorno in Champions. La squadra ha dimostrato grande valore e siamo sicuri che lo farà anche nella prossima stagione»,

dice Giuntoli prima dei colpi di scena. «Lo scudetto? Una cosa è sognare e un’altra è volerlo».

La copertina è ovviamente dedicata a Koulibaly: «Non è arrivata alcuna offerta ufficiale, ma non nego che stiamo parlando con lui tutti i giorni: va in scadenza ma è tanto per tutti noi. Per il mister, il presidente, i tifosi e la squadra. Per la città, per come l’ha rappresentata: De Laurentiis gli ha offerto 6 milioni netti per cinque anni senza bonus e un futuro da dirigente. Una proposta incredibile che vale doppio in virtù della crisi e di una politica societaria che punta a stipendi più sostenibili. Lui, però, è un ragazzo straordinario e se l’è meritata. E il presidente, seppur molto attento ai conti, è anche generoso».

La risposta di Kalidou: «Ci vuole pensare».

E ancora: la Juve? «Non c’è bisogno di trattare. Per noi è incedibile».

Interviene Spalletti: «Per Koulibaly abbiamo pronta una fascia di capitano extra-large: quella di Insigne non va bene, con il braccio che ha».

Fonte: CdS