Insigne ancora spettatore al BMO Field, ma stavolta il Toronto non perde

Il Toronto pareggia 2-2 nella notte italiana contro San José, un match che ha visto l’esordio di Domenico Criscito in campo con i canadesi e che poteva essere anche la prima volta di Lorenzo Insigne.

L’ex capitano del Napoli, invece, era ancora al BMO Field da spettatore, idolo dei tifosi, a causa di quell’infortunio al polpaccio che ne sta influenzando l’avvio a Toronto.

«È fondamentale per noi averlo in campo, ma purtroppo non si sente ancora al meglio per questo infortunio procurato con la nazionale» le parole del suo allenatore Bob Bradley prima del match di questa notte. Insigne si sta allenando per superare il guaio fisico: «Ma vogliamo averlo con noi quanto prima: dovremo essere anche bravi ad approfittare del suo recupero» ha spiegato Bradley. Fonte: mattino.it