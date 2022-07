In attesa di decisioni, il Napoli ha trovato il sostituto di Fabian

Ieri, in conferenza stampa, il ds Giuntoli, ha parlato anche del caso “Fabian Ruiz”. Ha fatto intendere che sono in corso valutazioni, sia da parte della società che del calciatore, che ci sono contatti e che il rapporto tra le parti sia buono. Vi è, comunque, vigile attesa. Certo, se il centrocampista dovesse portare proposte…Allora, come si legge su Il Corriere del Mezzogiorno: “Il Napoli si cautela sondando le opportunità sul mercato. Se dovesse andar via Fabian Ruiz, l’opzione più concreta è Svanberg del Bologna che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Potrebbero bastare una decina di milioni di euro per metterlo a disposizione di Spalletti”.