Il non mercato dei non vaccinati: le telefonate si fermano immediatamente

Riluttanti a trattarli. Così li definisce il Telegraph. I club europei interrompono le trattative di mercato quando apprendono che il giocatore, proveniente dalla Premier, non è vaccinato: “Una fonte riferisce che in questo mercato estivo non appena i club interessati vengono a conoscenza del fatto che un potenziale nuovo acquisto non è vaccinato, “le telefonate si fermano immediatamente”.

“Per quanto riguarda i giocatori non vaccinati, mentre i club potrebbero essere pronti a fare un’eccezione in alcuni casi, l’opinione comune è che ci sono troppi problemi ad ospitarli, soprattutto se le infezioni continuano a salire. Secondo il protocollo in caso di un’epidemia europea i giocatori non vaccinati non sarebbero in grado di viaggiare con i compagni di squadra, o potenzialmente non sarebbero in grado di andare via nelle pause di metà stagione”.