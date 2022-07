Chiaro e preciso, senza mezze parole, il Cristiano Giuntoli intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro questa sera con Spalletti. Il ds azzurro oltre a chiarire determinate posizioni ed offerte della società, ha parlando, mettendo a tacere i rumors, in merito al nome di Paulo Dybala: “Lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai parlato e non ci abbiamo mai pensato. Sta parlando con altri club”.