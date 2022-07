FOTO – Elmas si gode gli ultimi giorni di vacanza, a breve sbarcherà a Dimaro

Mancano ancora alcuni giocatori a Dimaro per l’annuale ritiro del Napoli, ma si aggiungeranno a giorni anche tutti gli altri, tra cui Eljif Elmas, che si trova ancora in Macedonia in vacanza per gli ultimi giorni, come scrive ilmattino.it. Elijf Elmas pronto a sbarcare a Dimaro, stavolta non più da giovane di belle speranze ma da calciatore ormai affermato che deve imporsi con il Napoli di Luciano Spalletti. Il macedone continua ad allenarsi da solo, in patria, ma le vacanze stanno per concludersi: Elmas, infatti, raggiungerà il gruppo azzurro in Trentino a partire da martedì o mercoledì, insieme con gli altri nazionali pronti ad arrivare in Val di Sole.