[Formazione] Euro Women 2022. Francia-Italia, tridente leggero per le azzurre

Questa sera a Rotherdam, fischio d’inizio alle ore 21,00, ci sarà il debutto agli Europei femminili dell’Italia del c.t. Milena Betolini. Le azzurre affronteranno la Francia, una delle pretendenti alla vittoria finale, ma che dovrà fare a meno, per scelta tecnica della centrocampista Henry. In attacco per le azzurre il tridente: Bergamaschi, Girelli e Bonansea. In difesa il duo Gama e Linari e sulle fasce Bartoli e Boattin. Per le transalpine occhio a Katoto del Psg e sulle corsie esterne Cascarino e Diani. Out per infortunio Cernoia. Nel pomeriggio si giocherà l’altra sfida del girone Belgio-Islanda alle ore 18,00.

Fonte: CdS