F.1. – Charles Leclerc vince il G.p. d’Austria e soprattutto in casa della Redbull

Dopo la vittoria della scorsa settimana a Silverstone di Carlos Sainz, si ritorna a gareggiare in F.1 e stavolta la tappa è in Austria. Una gara dove davvero è successo di tutto, purtroppo il pilota spagnolo si ritira per le fiamme che fuoriescono dalla macchina e il suo compagno della Ferrari Leclerc all’acceleratore. Nonostante tutto vince ai danni di Verstappen, a casa del “suo” rivale, mentre al terzo e al quarto posto le Mercedes di Hamilton e Russell. Per la Redbull invece ritiro di Sergio Perez.

1 Leclerc

2 Verstappen

3 Hamilton

4 Russell

La Redazione