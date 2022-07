Europeo Femminile: c’è positività al Covid per una calciatrice Olandese. Non è la prima

La centrocampista olandese Jackie Groenen, in campo ieri contro la Svezia (1-1) all’Europeo femminile di calcio, è risultata positiva al Covid, ha annunciato oggi la sua federazione. La giocatrice del Manchester United resterà in isolamento “nei prossimi giorni” e potrà rientrare in Olanda in assenza di sintomi e dopo un test negativo, si legge nell’account Twitter dei campioni d’Europa. Diversi casi di positività al Covid sono stati annunciati dall’inizio del torneo, mercoledì, in Inghilterra. Il difensore inglese dell’Arsenal, Lotte Wubben-Moy, sostituta nella gara d’esordio contro l’Austria (1-0), è stata costretta a lasciare temporaneamente il ritiro, già colpito da un test positivo in fase di preparazione, riguardante l’attaccante Ellen Bianco. Per lo stesso motivo l’Italia dovrà fare a meno della centrocampista Valentina Cernoia, questa sera, contro la Francia. Si legge ancora su Ansa che durante l’Euro femminile i test pre-partita non sono obbligatori. Una squadra colpita da più casi di Covid deve mettere in isolamento le persone interessate. Nessun rinvio è consentito purché siano disponibili almeno 13 giocatrici, compreso un portiere.