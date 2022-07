EURO CALCIO FEMMINILE – Francia-Italia 5-1, transalpine devastanti e debutto amaro per le azzurre

A Rotherdam si è giocata la sfida del girone D tra la Francia e l’Italia di Euro 2022 in Inghilterra. Le azzurre sfiorano il vantaggio con Bonansea, ma ottima parata di piede Peyraud-Magnin. E’ stato l’unico acuto della squadra italiana, poi solo le transalpine. Al primo affondo arriva il gol, cross di Diani, respinta corta di Sara Gama e tocco da pochi passi di Geyero. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio, stavolta è Giuliani a respingere corto e segna Katoto da pochi passi. L’Italia non riesce a reagire e crolla nel finale di primo tempo. A segno Cascarino con un diagonale preciso e poi arriva le altre due reti di Geyero. Nella ripresa le azzurre meglio come compattezza, sfiora la rete con Boattin, palla che esce sul fondo. Il gol della bandiera arriva con la neo entrata Piemonte di testa. Nel recupero salvataggio di Tounkara sulla linea sul tiro di Simonetti. Una sconfitta amara, ora la sfida contro l’Islanda il 14 Luglio all’Accademy del Machester City, dove conterà solo vincere per restare in scia per la qualificazione al turno successivo.

Milena Bertolini (c.t. Italia): “Paradossalmente la palla gol avuta all’inizio con Bonansea ci ha illuso che la gara fosse meno complicata. L’abbiamo affrontata troppo alte, allungate tanto e si è fatto il loro gioco. Nella ripresa segnali incoraggianti, non era semplice dopo il 5-0, ma meglio come atteggiamento. Le transalpine sono devastanti, l’avevamo preparato nel raddoppio, ma ci siamo allungate e le centrocampiste non rientravano in tempo. La Francia ha fatto più cross ed era il loro punto di forza, non siamo state in grado di reggere la loro forza”.

Cristiana Girelli (att. Italia): “La Francia? Prendiamo il buono fatto nel secondo tempo, ma certamente nel primo tempo siamo state schiacciate. Sappiamo che abbiamo ancora tutto nelle nostre mani e non possiamo più sbagliare. Ci sono ancora due partite dove dovremo vincere, certo volevamo iniziare meglio contro la Francia. Le transalpine sono forti, come altre squadre che abbiamo visto, però noi dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire meglio da domani”.

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin 6,5; Pérsisset 6, Tounkara 6,5, Renard 6,5, Karchaoui 7 (88′ Baltimore s.v.); Geyoro 7,5 (67′ Geyoro s.v.), Bilbault 6, Toletti 6,5; Diani 7 (78′ Bacha s.v.), Katoto 6,5, Cascarino 7 (67′ Malard s.v.). All.: Diacre 7.

ITALIA (4-3-3): Giuliani 5; Bartoli 5, Linari 5, Gama 4,5, Boattin 5,5; Galli 5 (46′ Rosucci 6), Giugliano 5 (46′ Simonetti 6), Caruso 5 (74′ Piemonte 6); Bergamaschi 5,5, Girelli 5 (58′ Giacinti 5,5), Bonansea 5 (81′ Di Guglielmo s.v.). All.: Bertolini 5.

La Redazione