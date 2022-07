EURO CALCIO FEMMINILE – Belgio-Islanda, formazioni ufficiali. In campo la neo bianconera Gunnarsdottir

Questa sera ci sarà l’esordio dell’Italia del c.t. Milena Bertolini a Rotherdam contro la Francia per gli Europei femminili. Oggi pomeriggio invece si giocherà per il girone D la sfida tra il Belgio e l’Islanda. Per la squadra del c.t. scandinavo in campo la neo calciatrice della Juventus Gunnasrsdottir.

Belgio (4-3-1-2): Evrard; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Cayman, De Caigny, Biesmans; Vanhaevermaet; Dhont, Wullaert. Commissario tecnico: Ives Serneels.

Islanda (4-3-3): Sigurdardottir; Atladottir, Arnardottir, Gisladottir; Jonsdottir, Brynjarsdottir, Gunnarsdottir; Vilhjalmsdottir, Thorvalldottir, Jonsdottir. Commissario tecnico: Þorsteinn Halldorsson.

La Redazione