Edo De Laurentiis: “Koulibaly? La sua conferma come grande notizia del mondo. Su Mertens siamo ottimisti”

Il tema mercato è molto chiacchierato in casa Napoli e tra ieri sera e questa mattina il club azzurro ha detto la sua su diverse questioni. Fuori dallo stadio Comunale di Carciato le parole del vice-presidente Edo De Laurentiis. “Koulibaly arriva nei prossimi giorni. Gli abbiamo offerto 6 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni, meglio di questo non so che dirvi. “Perché non ha ancora accettato? Io non posso entrare nella testa di ogni singolo giocatore. Mertens? Anche a lui abbiamo offerto una cifra molto importante. Gli abbiamo offerto 2.5 milioni di euro netti e per me accetterà, Napoli è una città che gli ha dato molto e può dargli ancora parecchio. Nella vita bisogna essere sempre positivi. K2? Quello che gli abbiamo offerto non è poco, soprattutto dopo la pandemia. Koulibaly è un grande uomo e negli anni ha dimostrato di essere una grande persona, per noi confermarlo sia come giocatore che come dirigente è la cosa più importante al mondo. Volevamo farlo anche con Raul Albiol, poi rientrato a casa per questioni famigliari. Su Hamsik dirigente noi lasciamo le porte aperte, non le chiudiamo mai a nessuno. Soprattutto a chi ha fatto del bene nel Napoli. Dybala? Chi lo sa, le vie del signore sono infinite”.

La Redazione