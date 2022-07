Edo De Laurentiis: “Ho dato le speranze per l’arrivo di Dybala? Io non ho detto niente”

Edo De Laurentiis, vicepresidente e figlio del presidente del Napoli, è arrivato a sorpresa a Dimaro, ed è stato subito preso d’assalto dai giornalisti che gli hanno chiesto per lo più dei rinnovi e del mercato. Subito dopo, intercettato dai microfoni di Canale 21, ha chiarito sulle voci riguardanti Dybala. “Ho dato le speranze per l’arrivo di Dybala? Io non ho detto niente, mi sono rimesso soltanto alle parole che ha detto ieri Giuntoli. Non c’è stata nessuna apertura, qualsiasi giocatore potrebbe essere comprato dal Napoli. Dobbiamo rendere questa rosa competitiva e basta, chi verrà verrà per essere pronto a dare al Napoli il 100%”