Dal Veneto – Deulofeu stanco di aspettare, ma non troppo

Secondo quanto scrive Il Gazzettino, Gerard Deulofeu si sarebbe stancato di aspettare il Napoli, vista la fase di stallo della trattativa di mercato. Il calciatore dell’Udinese potrebbe prendere in considerazione le offerte che gli stanno arrivando. Un realtà ci sarebbe già un accordo di massima, manca quello con l’Udinese, che per meno di 20mln non si siede al tavolo delle trattative. Per facilitare l’operazione è uscito il nome di Gianluca Gaetano, ma non ci sarebbe accordo sulla formula. Ma le voci che danno un Deulofeu stanco di aspettare, riporta Il Messaggero Veneto, sono messe in giro ad arte solo per spingere il Napoli a compiere l’ultimo decisivo passo.