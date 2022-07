Contratto e futuro fanno anche rima con Fabian e Ounas

Entrambi sono in scadenza 2023, come Kalidou, ed entrambi hanno rifiutato la proposta di rinnovo del club. Ipotesi? Se il dialogo non sarà riaperto, o se non dovessero arrivare offerte ritenute congrue, potrebbe profilarsi un Milik-bis. Ovvero: potrebbero cominciare la stagione ai margini. Urge una soluzione anche per la questione di Politano: il giocatore ha chiesto la cessione e Gattuso lo vorrebbe a Valencia, ma Giuntoli ha negato offerte. Anche Demme vorrebbe cambiare aria, trovare maggiore continuità, mentre Meret secondo i piani dovrebbe firmare un rinnovo al quale le parti hanno lavorato per mesi. Fermo restando la precisazione di Spalletti: massima stima per Alex ma il posto non è garantito a nessuno; ed è caccia a un altro portiere di livello. Cos’altro? Anguissa è andato in vacanza piuttosto inquieto per una vecchia questioni di bonus non ancora incassati e poi, beh, ci sarebbero gli acquisti: il difensore norvegese Østigard è pronto, mentre Deulofeu è congelato. E in fondo, legato all’epilogo della questione-Koulibaly, resiste il sogno argentino. Dybala, certo: tutti negano, ma il Napoli riflette seriamente.

Fonte: CdS