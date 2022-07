Arriva De Laurentiis e il mercato si sblocca: in entrata e in uscita

E in casa: regno di una serie di dubbi che soltanto l’intervento del presidente potrà trasformare in chiarezze. O quantomeno chiarimenti, tanto per cominciare: il primo – quasi superfluo ribadirlo – è relativo alla saga di KK, una storia d’amore, rifiuti e rimpianti che nell’ultima settimana ha sfiorato il copione della telenovela tra la mega proposta di rinnovo del Napoli e la corte della Juve. DeLa e Ramadani, dicevamo, si sono sentiti e probabilmente lo faranno ancora tra oggi e domani, dopo l’atterraggio da LA e lo smaltimento del jet lag, ma il centro di gravità azzurro sarà inevitabilmente Dimaro. Lo Sporthotel Rosatti, il quartier generale della squadra: la sede di un incontro annunciato, e per forza di cose inevitabile, tra presidente e capitano.

Fonte: CdS